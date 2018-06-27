توقعات بتسجيل عدة مناطق درجات حرارة تلامس الـ 50

الرياض(صدى):

كشف محلل المناخ تركي الجمعان، عن توقعاته، بأن تبدأ موجة حارة جديدة، اليوم الأربعاء، نتيجة نشاط رياح البوارح الصغير التي متوقع أن تهب على المملكة ودول الخليج العربي وتستمر حتى الخميس.

وأوضح الجمعان أنه من المتوقع أن تسجل المناطق الشرقية والوسطى من المملكة درجات حرارة تتجاوز الـ ٤٦ درجة، وتلامس الـ ٥٠ .

وتوقع أن تطال تلك الموجة كل من: الرياض ،والقصيم ،وحائل ومناطق من المنطقة الغربية خاصة منطقة المدينة المنورة، ماعدا المناطق الجبلية في جنوب المملكة .

وأضاف الجمعان أن سبب نشاطها إعتيادي جـدا، فكل سنة تهب رياح البوارح نتيجة تواجد المنطقة شمال دائرة خط الاستواء ونشاط منخفض الهندي الموسمي، رياح البوارح تعتبر جافة وحارة وتكون أكثر حرارة والتهاباً على مناطق غرب المملكة نتيجة مرور هذا الهواء الجاف فوق الحرات الغربية من المملكة مما يحتضن بالحرارة والسخونة.