بالفيديو..خطيب مسجد موسكو يتحدث عن سلوك جماهير الأخضر في روسيا

نواف السالم(صدى):

لاشك في أن جماهير الأخضر التي حرصت على مؤازرة المنتخب في مونديال روسيا 2018، خطفت أنظار العالم، بسلوكهم الحضاري، خاصة التصرف الذي تحدثت عنه معظم الصحف العالمية عند حرص الجماهير على تنظيف المدرجات.

وفي هذا السياق خصص خطيب مسجد موسكو، جزء من خطبته للحديث عن سلوك الجمهور السعودي ، قائلا : ” إن ما قام به المشجعون السعوديون لفت نظري، فهم بذلوا جهودًا لتنظيف المكان الذي جلسوا فيه بعد انتهاء مباراة منتخبهم “، مشيدًا بسلوكهم مؤكدًا أنهم أصبحوا قدوة للإسلام خارج البلاد.

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