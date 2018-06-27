بالفيديو والصور..طبيب سعودي يعيد البصر لفاقديه في الكاميرون

عادل الحربي (صدى):

نجح طبيب سعودي في إجراء عمليات جراحية حرجة تكللت بالنجاح لعدد من فاقدي البصر في جمهورية الكاميرون، بعد إصابتهم بـ ” العمى ” منذ سنوات.

ووصف الدكتور ” بندر بن كريّم الزارع “، الوضع الصحّي بالكاميرون بـ ” المأساوي ” ،ويتجّه نحو التدهور بين السكان، نظراً لحالة المرضى المادية والاجتماعية التي يسيطر عليها الفقر والبساطة وانعدام أي من أنواع التوعية الصحية.

وجاءت تلك العمليات ضمن القافلة الجراحية الخامسة للأعين التي تقدمها ” الندوة العالمية للشباب الإسلامي” وتنفذها حالياً في جمهورية الكاميرون.