نقل مارادونا إلى المستشفى بعد فوز الأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

بعدما عاش أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا على أعصابه طوال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النيجيري، والتي انتهت بفوز الأرجنتين 2-1، أصيب بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

ونقل مارادونا إلى مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على صحته.

يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق الفوز في الدقائق الأخيرة من مباراته مع نيجيريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2018 لكرة القدم، وتأهل إلى الدور الثاني للمونديال.

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