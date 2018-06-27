وزير المالية البحريني يشيد بدعم السعودية لبلاده

المنامة(صدى):

قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني: بإن مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين.

وأشاد بالمواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، معرباً عن شكره وتقديره لدعمهم مملكة البحرين في المواقف كافة التي أثبت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.