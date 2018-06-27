نظام الملالي يقتل الشعب..لاريجاني يهدد المتظاهرين بالإعدام

طهران(صدى):

يواصل نظام الملالي الإيراني الفاسد سقطاته، وسط انفجار غضب الشعب الذي خرج إلى الشوارع مجددًا مطالبًا بسقوط النظام.

ولم يجد أنصار الملالي سوى استخدام القوة والعنف والتهديدات ؛ لإخماد ثورة الشعب الذي لم يحتمل فساد النظام الحاكم.

وكشفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على ” تويتر”، عن الخرق السافر لحقوق الإنسان بإيران على يد الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية للملالي .

وقالت ” رجوي ” : ” هدّد الملا صادق لاريجاني اليوم المتظاهرين بالإعدام. الأمر الذي يكشف عن طبيعته المعادية للاإنسانية وطبيعة وليه الفقيه وكذلك خوفهم الشديد من الشعب الإيراني. وهذا يمثل خرقاً سافراً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “.

وتابعت : ” أدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المعنية، بإلحاح أن يدينوا بقوة تهديدات كبير الجلادين لاريجاني بإعدام المواطنين المحتجين. على مجلس الأمن الدولي أن يقوم باتخاذ عمل فوري “.