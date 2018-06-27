بنتلي بنتايجا سبورت كوبيه متعددة الاستخدامات قادمة في 2019

متابعات(صدى):

البعض ينتقد السيارات المتعددة الاستخدامات الكوبيه والبعض الآخر يمدحها خاصة بعد كشف أودي عن Q8 الأخيرة في وقت سابق، ويبدو أن أحد الأعضاء الأثرياء في مجموعة فولكس فاجن يستعد للخروج بنموذج خاص به في هذه الفئة وهي شركة بنتلي , ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجلة Auto Bild الألمانية ، فإن بنتلي ستوسع عائلة بنتايجا لتشمل العضو الثاني باسم بنتايجا سبورت والتي ستقدم في وقت مبكر من العام المقبل.

وسيكون النموذج الجديد أكثر تميز وحيوية من النموذج العادي ، ومن المتوقع أن يحصل الطراز المذكور على سقف منحدر يشبه الكوبيه والذي سيؤثر بالتأكيد على المساحة المتاحة لركاب المقاعد الخلفية.وستنافس هذه السيارة BMW X6 بدلاً من X5 العادية ، ومرسيدس GLE Coupe بدلاً من GLE ، وأودي Q8 بدلاً من Q7.

والتغييرات الأخرى في التصميم التي ستقدمها بنتلي لبنتايجا سبورت سيعطينا لمسة حول ما سيأتي إلينا في دورة منتصف العمر للسيارة في نسختها القياسية. ولن تكون بنتايجا سبورت النسخة الوحيدة التي ستتوفر من السيارة بعد النسخة القياسية بل ستشمل نسخة سبيد التي ستأتي بتغيير كبير في التصميم مع تحديثات أخرى.