ميسي : الأرجنتين فوق الجميع

طلال الغامدي(صدى):

أكد اللاعب الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي، على أن قميص منتخب التانجو فوق الجميع؛ عقب تأهل منتخب بلاده للدور الـ 16 من مونديال روسيا.

وقال ” ميسي ” في تصريحاته عقب المباراة التي انتهت لصالح الأرجنتين بهدفين مقابل هدف نيجيري : ” لقد كنت واثق من أن الرب يساندنا ، و لن يتركنا وحيدين ، شكرًا لكل من دعمنا و لكل من ضحى من أجلنا و لكل من يشجعنا هناك في الأرجنتين، قميص المنتخب فوق الجميع ” .

وأضاف : ” لا أتذكر أنني مررت بمعاناة تشبه المعاناة التي مررنا بها في هذه البطولة ” .

وعن مواجهة فرنسا قال : ” جميعنا شاهدنا مباريات فرنسا، أعلم جيدا الموقف وستكون مباراة في غاية الصعوبة بطبيعة الحال ” ، مضيفًا : ” منذ اليوم، بدأ كأس عالم آخر بالنسبة لنا “.