سفارة المملكة باليونان تحذر المواطنين من جزيرة ” ميكونوس “
وجهت سفارة المملكة باليونان، اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية إلى المواطنين والمواطنات القادمين إلى اليونان بغرض السياحة، والراغبين في زيارة جزيرة ” ميكونوس “.
وقالت السفارة في رسالتها للمواطنين: ” تنبه السفارة المواطنين عند زيارتهم لجزيرة ميكونوس بتوخي الحذر وتجنب الظهور بمقتنيات ثمينة، وخصوصا الساعات والمجوهرات والحقائب، أو حمل مبالغ كبيرة ، كذلك عدم حمل البطاقات المصرفية ووثائق السفر في حقيبة واحدة “.
وأشارت إلى أن على المواطنين الالتزام بالتنبيه السابق ذكره؛ تجنبًا للتعرض إلى السرقة؛ لافتة إلى أن السفارة لاحظت تكرارا تعرض المواطنين للسرقة في تلك الجزيرة.
abdul[ عدد التعليقات: 1367 ] نشر منذ 59 دقيقة
” لافتة إلى أن السفارة لاحظت تكرارا تعرض المواطنين للسرقة في تلك الجزيرة ”
اولا…. الشكر الجزيل لسفارة المملكة علي هذا التنبه.
ثانيا… اين كان الإعلام البائس صامتا وهذه السرقات تحدث مرارا وتكرارا في اليونان، عندما كان ينشر المضايقات التي تعرضوا لها السواح في إستنبول العز؟ ام انها كانت حربا اقتصاديا ليفقد السائح السعودي والخليجي الثقة بتركيا العظيمة التي أحبها وأحبّته كنموزج للرحلات العائلية المحترمة والمحجّبة ، .