سفارة المملكة باليونان تحذر المواطنين من جزيرة ” ميكونوس “

علي القحطاني (صدى):

وجهت سفارة المملكة باليونان، اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية إلى المواطنين والمواطنات القادمين إلى اليونان بغرض السياحة، والراغبين في زيارة جزيرة ” ميكونوس “.

وقالت السفارة في رسالتها للمواطنين: ” تنبه السفارة المواطنين عند زيارتهم لجزيرة ميكونوس بتوخي الحذر وتجنب الظهور بمقتنيات ثمينة، وخصوصا الساعات والمجوهرات والحقائب، أو حمل مبالغ كبيرة ، كذلك عدم حمل البطاقات المصرفية ووثائق السفر في حقيبة واحدة “.

وأشارت إلى أن على المواطنين الالتزام بالتنبيه السابق ذكره؛ تجنبًا للتعرض إلى السرقة؛ لافتة إلى أن السفارة لاحظت تكرارا تعرض المواطنين للسرقة في تلك الجزيرة.