القبض على مواطن متنكر بزي نسائي ويمارس التفحيط بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكنت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن متنكر بزي نسائي ويمارس التفحيط في تبوك.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة المرور بتبوك، إنه أثناء قيام دورية مرور بمهامها في حي النهضة بمدينة تبوك رصد قائدها سيارة يمارس سائقها مخالفة التفحيط حيث تم على الفور مباشرة المخالفة وضبط السيارة والقبض على سائقها الذي إتضح إنه مواطن متنكر بزي نسائي.

وأضاف : كما تم القبض على مرافقه وكلاهما يبلغان من العمر 19 عامًا وقد تم إيقافهما لإستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة.