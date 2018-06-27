بعد انفجار الشعب الإيراني وانهيار العملة.. الحكومة تضع ميزانية طواريء

طهران(صدى):

تواصل الحكومة الإيرانية، محاولاتها للسيطرة على ثورة الشعب الإيراني الذي انفجر من الغضب خلال الأيام الماضية؛ على خلفية انهيار العملة الإيرانية.

وفي الاجتماع الذي عقدته الحكومة الساعات الماضية قررت وضع ميزانية طواريء؛ لمحاولة انقاذ الوضع الحالي، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ورئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط، محمد باقر نوبخت.

وزعمت الحكومة الإيرانية أن ما تمر به إيران من ثورة في شوارعها بسبب الفشل الاقتصادي ما هو إلا حرب شنتها أمريكا ضد إيران.

وشهدت شوارع إيران أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة احتجاجًا على سياسات نظام الملالي الفاسد؛ مطالبة بإسقاط النظام تحت شعارات : ” الموت للديكتاتور ، والموت لمبدأ ولاية الفقية “.