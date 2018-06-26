بالصور.. تصرف لاعب المغرب مع والدته بعد الهزيمة يثير إعجاب الجماهير

ماجد محمد(صدى):

أعربت الجماهير المغربية عن إعجابها الشديد بلاعب منتخبها الوطني أشرف حكيمي؛ عقب نشره لصور مؤثرة له مع والدته بعد انتهاء مباراة إسبانيا أمس.

ونشر لاعب ريال مدريد المغربي صورًا له مع والدته عبر انستجرام وهي تقبل رأسه معلقًا : ” إنه لشرف و فخر كبير أن أدافع عن الألوان الوطنية في محفل كبير كالمونديال. قاتلنا حتى النهاية،خرجنا مرفوعي الرأس.. ” .

وكان ” حكيمي ” توجه بعد نهاية اللقاء أمام إسبانيا إلى مكان تواجد أسرته بالمدرجات لتقبيل يد والدته التي قبلت بدورها رأسه ، في مشهد نال اعجاب الآف من متابعيه وجسد المعنى الحقيقي لرضاة الوالدة.

وكانت المغرب ودعت أمس المونديال عقب أداء مشرف خلال الـ 3 جولات ، إلا أن النتائج النهائية لم تكن في صالح المنتخب العربي.