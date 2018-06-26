بالفيديو .. ” سبرنت ” تاريخي لمعتز هوساوي أمام صلاح
شهدت مواجهة مصر والأخضر،أمس الأثنين، أداء متميز لعدد من لاعبي المنتخب الوطني.
ومن بين اللاعبين الذين قدموا أداء جيد خلال المباراة ، النجم معتز هوساوي، ومن بين اللقطات المميزة للاعب ” السبرنت ” الذي قام به بجانب النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ؛ حيث لقى إعجاب واستحسان جماهير الأخضر ،ووصفوها باللقطة التاريخية.
وأظهر نجم الأخضر سرعة فائقة من أجل التغلب على صلاح واللحاق بالكرة ؛ حيث نجح في النهاية في أن يتفوق على نجم ليفربول.
وكانت مواجهة مصر والأخضر انتهت أمس بتفوق المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف ؛ ليودع المنتخبين المونديال، بينما تأهلت روسيا وأوروغواي لدور الـ 16.
#السعودية_مصر
هذا السبرنت مفروض يسجّل في التاريخ
معتز هوساوي مش ممكن ماشاءالله 😍🔥 pic.twitter.com/slu9xcdA0G
— Ahmad Ghazi B (@AhmadGhaziB) June 25, 2018
براغى[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 34 دقيقة
ماشاء الله سريع جدا…ولكن صلاح اعتقد كان يلعب وهو خايف لانه لم يتعافى تماما من اصابة كتفه
تركي[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 25 دقيقة
فعلا اخي براغي كان حريص لانه كان مصاب
هو لاعب خلوق ومحترم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49121 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب ,,