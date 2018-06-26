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بالفيديو .. ” سبرنت ” تاريخي لمعتز هوساوي أمام صلاح

بالفيديو .. ” سبرنت ” تاريخي لمعتز هوساوي أمام صلاح
نواف السالم(صدى):

شهدت مواجهة مصر والأخضر،أمس الأثنين، أداء متميز لعدد من لاعبي المنتخب الوطني.

ومن بين اللاعبين الذين قدموا أداء جيد خلال المباراة ، النجم معتز هوساوي، ومن بين اللقطات المميزة للاعب ” السبرنت ” الذي قام به بجانب النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ؛ حيث لقى إعجاب واستحسان جماهير الأخضر ،ووصفوها باللقطة التاريخية.

وأظهر نجم الأخضر سرعة فائقة من أجل التغلب على صلاح واللحاق بالكرة ؛ حيث نجح في النهاية في أن يتفوق على نجم ليفربول.

وكانت مواجهة مصر والأخضر انتهت أمس بتفوق المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف ؛ ليودع المنتخبين المونديال، بينما تأهلت روسيا وأوروغواي لدور الـ 16.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 34 دقيقة

ماشاء الله سريع جدا…ولكن صلاح اعتقد كان يلعب وهو خايف لانه لم يتعافى تماما من اصابة كتفه

[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 25 دقيقة

فعلا اخي براغي كان حريص لانه كان مصاب
هو لاعب خلوق ومحترم

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