بالفيديو .. ” سبرنت ” تاريخي لمعتز هوساوي أمام صلاح

نواف السالم(صدى):

شهدت مواجهة مصر والأخضر،أمس الأثنين، أداء متميز لعدد من لاعبي المنتخب الوطني.

ومن بين اللاعبين الذين قدموا أداء جيد خلال المباراة ، النجم معتز هوساوي، ومن بين اللقطات المميزة للاعب ” السبرنت ” الذي قام به بجانب النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ؛ حيث لقى إعجاب واستحسان جماهير الأخضر ،ووصفوها باللقطة التاريخية.

وأظهر نجم الأخضر سرعة فائقة من أجل التغلب على صلاح واللحاق بالكرة ؛ حيث نجح في النهاية في أن يتفوق على نجم ليفربول.

وكانت مواجهة مصر والأخضر انتهت أمس بتفوق المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف ؛ ليودع المنتخبين المونديال، بينما تأهلت روسيا وأوروغواي لدور الـ 16.