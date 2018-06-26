بالفيديو.. مواطن سعودي يتعرض للسرقة بالأردن

عمان(صدى):

كشف مصدر أمني أردني، عن صحة المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شخص بسرقة محتويات سيارة مواطن سعودي بالأردن.

وأكد المصدر أن التحقيقات أكدت صحة هذا المقطع، حيث قام شخص مجهول بسرقة محتويات ومبالغ مالية من سيارة مواطن سعودي كانت واقفة أمام احدى الشقق الفندقية في منطقة تلاع العلي في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية الأردنية باشرت التحقيق في القضية وجاري البحث عن السارق لإلقاء القبض عليه، داعيًا السائحين إلى عدم ترك المقتنيات الثمينة أو أي مبالغ مالية ، داخل السيارات بشكل ظاهر والتأكّد من إحكام إقفال السيارة بعد إيقافها في المواقف المخصصة.