امرأة هولندية تقاضي شركة للتعارف لعدم عثورها على زوج ثري

أمستردام(صدى):

رفعت امرأة هولندية قضية إلى المحكمة العليا على شركة ” سفنتي ثيرتي ” المختصة بالتعارف، بعد أن فشلت في العثور على فتى أحلامها للمطالبة بتعويض عن المبالغ التي دفعتها للشركة والتي بلغت ما يقرب 15000 دولار خلال عام واحد.

ويذكر أنها استعانت بشركة التعارف للعثور على زوج ثري يمتلك الكثير من الأملاك والعقارات.

ويشار إلى أن شركة التعارف تعين طبيباً نفسياً مؤهلاً، يختص بالعلاقات بين الجنسين، ويعمل على العثور على شريك حياة ينتمي لطبقة رجال الأعمال والأثرياء وفقًا لمتطلبات الزبون.