النيابة العامة: الشروع في التحرش جريمة يعاقب عليها القانون
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن الشروع في جريمة التحرش فقط يُعاقب عليه.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يعد البدء في تنفيذ أي فعل بقصد التحرش ، إذا أوقف أو خاب أثره ، لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، شروع في جريمة تحرش . – يعاقب مرتكبها بما يصل لنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة في نظام مكافحة جريمة التحرش “.
يجدر الإشارة إلى أن عقوبة المتحرش وفقًا لنظام مكافحة التحرش قد يصل إلى السجن 5 سنوات،وغرامة مالية ٣٠٠ ألف ريال.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 37 دقيقة
اذا اثبات التحرش صعب ما بالكم من الشروع فيه راح يقول والله موقصدي
فيصل[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 35 دقيقة
التحرش من ابشع الجرائم التي تواجهها المجتمعات العربية