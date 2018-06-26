النيابة العامة: الشروع في التحرش جريمة يعاقب عليها القانون

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن الشروع في جريمة التحرش فقط يُعاقب عليه.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يعد البدء في تنفيذ أي فعل بقصد التحرش ، إذا أوقف أو خاب أثره ، لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، شروع في جريمة تحرش . – يعاقب مرتكبها بما يصل لنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة في نظام مكافحة جريمة التحرش “.

يجدر الإشارة إلى أن عقوبة المتحرش وفقًا لنظام مكافحة التحرش قد يصل إلى السجن 5 سنوات،وغرامة مالية ٣٠٠ ألف ريال.