لقطات نادرة لحوت أحدب يقفز من المياه

متابعات(صدى):

وثق مصور فوتوجرافي ، صورا مذهلة للحظة قفز حوت ضخم من المياه .

حيث قفز الحوت البالغ وزنه 20 طنا من المياه بالقرب من ساحل سيدنى، وبشكل عمودى مذهل ونادر، وبينما كان المصور “جون جودريدج” على متن رحلة بحرية تمكن من التقاط الصور النادرة للحوت الذي يعتقد أن عمره ثماني سنوات.

ويمكن أن يصل وزن الحوت الأحدب إلى 80 طنا وطوله 18 مترا.