بالصور.. رصاصة طائشة من حفل زفاف تخترق سقف منزل بصامطة

تركي السالم(صدى):

أصبحت الرصاصات الطائشة المخترقة أسقف المنازل في حفلات الزفاف عادة يصعب التخلص منها، بالرغم من توجيهات وزارة الداخلية بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصّة وحفلات الزواج.

حيث اخترقت رصاصة طائشة تم إطلاقها في أحد حفلات الزفاف، سقف منزل يقع في الحي ذاته بمحافظة صامطة، لتسقط في إحدى الغرف.

ووصف صاحب المنزل الواقعة، قائلًا ” سمعت صوتًا قوياً في سقف المنزل، لكنني لم أتوقع أن يكون سببه اختراق رصاصة من الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها في حفلات الزواج ” ، حيث فؤجي باختراق رصاصة سقف المنزل المبني من ” الهنجر “.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت توجيهات لإمارات المناطق، بضرورة التعامل بحزمٍ مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج، كما تمّ تعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة.