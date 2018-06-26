” الحياة الفطرية ” توضح حقيقة فيديو لأشخاص يصيدون باستخدام ” سيارة حكومية “‎

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حقيقة ماتم تداوله في مقطع مصور يظهر فيه أشخاص يقومون بالصيد باستخدام سيارة تتبع لإحدى الجهات الحكومية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن هذا المقطع قديم وتم الرفع به للجهات المعنية في حينه لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.