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الهبوط الفادح يلاحق العملة الإيرانية

الهبوط الفادح يلاحق العملة الإيرانية
طهران(صدى):

كشف فيصل الشمري الخبير في الشأن الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن كيفية قياس هبوط العملية الإيرانية، لافتًا إلى أنها تعاني من هبوط كير.

وقال ” الشمري ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” العملة الإيرانية الأصلية هي التومان وذلك بعد قرار الحكومة اعتمادها منتصف عام 2017 لمواجهة التضخم “.

وتابع : ” أن التومان الإيراني يساوي10 ريالات .. فبعض المواقع تكتب ريال والبعض يكتب تومان . فهبوط العملة الإيرانية مقابل الدولار الواحد = 10 آلاف بـالتومان، وبـ الريال= 100 ألف “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49109 ] نشر منذ 55 دقيقة

ان شاء الله من نهاالحال واردى ,,

[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 25 دقيقة

تسفط مع زمبابوي

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