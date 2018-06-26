الهبوط الفادح يلاحق العملة الإيرانية

طهران(صدى):

كشف فيصل الشمري الخبير في الشأن الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن كيفية قياس هبوط العملية الإيرانية، لافتًا إلى أنها تعاني من هبوط كير.

وقال ” الشمري ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” العملة الإيرانية الأصلية هي التومان وذلك بعد قرار الحكومة اعتمادها منتصف عام 2017 لمواجهة التضخم “.

وتابع : ” أن التومان الإيراني يساوي10 ريالات .. فبعض المواقع تكتب ريال والبعض يكتب تومان . فهبوط العملة الإيرانية مقابل الدولار الواحد = 10 آلاف بـالتومان، وبـ الريال= 100 ألف “.