الهبوط الفادح يلاحق العملة الإيرانية
كشف فيصل الشمري الخبير في الشأن الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن كيفية قياس هبوط العملية الإيرانية، لافتًا إلى أنها تعاني من هبوط كير.
وقال ” الشمري ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” العملة الإيرانية الأصلية هي التومان وذلك بعد قرار الحكومة اعتمادها منتصف عام 2017 لمواجهة التضخم “.
وتابع : ” أن التومان الإيراني يساوي10 ريالات .. فبعض المواقع تكتب ريال والبعض يكتب تومان . فهبوط العملة الإيرانية مقابل الدولار الواحد = 10 آلاف بـالتومان، وبـ الريال= 100 ألف “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49109 ] نشر منذ 55 دقيقة
ان شاء الله من نهاالحال واردى ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 25 دقيقة
تسفط مع زمبابوي