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بالصور.. شخص يقتحم محمية وطنية ويقتل ” وعول ” شبه منقرضة

بالصور.. شخص يقتحم محمية وطنية ويقتل ” وعول ” شبه منقرضة
علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صور تظهر اقتحام شخص لمحمية وطنية حيث قتل مجموعة من الوعول الجبلية الشبه منقرضة ثم تركها وأخذ رؤوسها للتفاخر بها.

وأثارت الصور غضب النشطاء، حيث أكد بعضهم أن هذا التصرف، عار على الإنسانية، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته على مافعل.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49109 ] نشر منذ 57 دقيقة

شغله هذا فسق ,,

.. طالما ما انت آكل منها ليش تقتلها ……..؟

,, ياليت يقبض عليه ويحاسب حساب عسير ,, ليتأدب غيره ,,

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 44 دقيقة

سبحان الله العنز تلقى من يدافع عنها وشرطة ابو جودة بأملج يشتكون لها من العصابات وتحط بالدرج

[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 27 دقيقة

جعله راسه القص

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