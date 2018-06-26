بالصور.. شخص يقتحم محمية وطنية ويقتل ” وعول ” شبه منقرضة

علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صور تظهر اقتحام شخص لمحمية وطنية حيث قتل مجموعة من الوعول الجبلية الشبه منقرضة ثم تركها وأخذ رؤوسها للتفاخر بها.

وأثارت الصور غضب النشطاء، حيث أكد بعضهم أن هذا التصرف، عار على الإنسانية، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته على مافعل.