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الذهب يسجل أدنى مستوياته في 6 أشهر

الذهب يسجل أدنى مستوياته في 6 أشهر
وكالات(صدى):

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر، وذلك في ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% عند 1260.72 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 1262.40 دولار للأوقية.

وكان المحلل لدى اف.سي ستون، إدوارد ماير، لفت إلى أنه كان ينبغي أن تساعد التوترات التجارية الذهب كثيرًا لكنها لم تفعل.


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