بالفيديو.. تكوين طاقم نسائي كامل لسيارة إسعاف مع بدء قرار قيادة المرأة

علي القحطاني (صدى):

قرر عدد من الطبيبات في طب الطوارئ، تكوين طاقم نسائي كامل لسيارة إسعاف، للاستفادة من قرار قيادة المرأة للسيارة، حيث أن الهدف منها الانتقال للحالات الطارئة وإسعافها قبل الوصول إلى المستشفى.

ونشرت قناة العربية تقرير عن هذه الفكرة الرائعة، حيث قالت إحدى الطبيبات: إنه بعد تمكين المرأة من قيادة السيارة، شرعت مع طبيبات سعوديات أخريات في تقديم فكرة سيارة إسعاف نسائية، من منطلق الواجب الإنساني والوطني لمنح المرأة خصوصية أكثر، في أحد المستشفيات الحكومية.

وأضافت : في مجتمعنا، خاصة بين أوساط النساء، عندما تطلب المريضات المساعدة فهن يتطلعن إلى الخصوصية والراحة، وتلبيةً لاحتياجات المجتمع، وتطوير الخدمات الإسعافية.