منيرة المشخص تنتقد وزير العمل
انتقدت الإعلامية منيرة المشخص، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتنمية أحمد الراجحي.
وقالت ” المشخص ” عبر ” تويتر ” : ” لا أريد احباطكم لكن القادم أسوء لا أريد أن أجامل أحد ولكن ماذا يعني من وزير العمل أنه صامت حتى الآن ولا يكون هناك توضيح منه أو تطمينات منه لنا كمواطنين أن كل ما قام به وزراء العمل السابقين من تدمير لسوق العمل سيتم تصحيحه ؟ و يكون ظهوره الأول في مؤتمر صحفي ؟ الدمار مستمر بسبب 77 ” .
وتابعت : ” وزير العمل احترمه واقدره ولكن الأمر لو انه غريب عن أجواء العمل لقلت معه العذر ولكن هو رجل أعمال سابقاً ولديه إلمام بمصايب القرارت التي صدرت من الوزاره فلماذا لا نجد على الأقل رسالة تمرر لنا أن القادم سيرضينا إن شاء الله ” .
وجاء تعليق ” المشخص ” على شكوى من أحد المواطنين عبر ” تويتر ” ؛ حول قصص الفصل الجماعي للموظفين السعوديين، مشيرًا إلى أنها تتكرر، بالإضافة إلى أزمة البطالة، مطالبا بتقليص أعداد الوافدين .
كما طالب أخرين وزير العمل بمعرفة مستجدات الوزارة أول بأول منذ تعيينه، و رفع أجور قطاع الخاص الحد الأدنى لغيرالمؤهلين ٥٠٠٠ ريال والمؤهل ٧٠٠٠ ريال ، وفرض رقابة الشركات المخالفة وتوطين الوظائف كلها للسعودين.
تركي[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 41 دقيقة
اتفق معك تماما كان يجب ان يرسل لنا رسالة اطمئنان انه سيتناول حل الامر
فيصل[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 40 دقيقة
تقليص أعداد الوافدين اهم ما اشارتي اليه اختي
فهو جوهر الموضوع وهو ما يحل الازمة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا يصلح العطار ما افسد الدهر
القرشي[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 27 دقيقة
انا اشهد إنك مواطنة حرة تؤرقك هموم المواطنين على كافة الأصعدة وتسعين لحلها بكل الطرق النظامية .
وتصاريحك عن سلبيات بعض الوزارات وطرحها عبر وسائل الإعلام ومواجهة المتحدثين بإسمها بالحجة
والدليل اكبر دليل على غيرتك القوية على وطنك وابنائه وكم تتمنين أن تري وطنك وابنائه ينعمون بجميع
تلك الخيرات التي تهاجر للخارج بسبب قوانين وأنظمة وضعت من وزراء جعلوا من مصالحهم الشخصية
فوق مصلحة الوطن وشعبه حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم جميعآ … وفقك الله يا حرة يا شجاعة يا أخت الرجال .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17696 ] نشر منذ 15 دقيقة
هذه الصحفيه ممتازه جدا
ما هي اول مره تستجوب وزير العمل وبعض اعضاء الشورى
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 7 دقائق
يا نجره خليك بحالك