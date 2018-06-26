منيرة المشخص تنتقد وزير العمل

نايف السالم(صدى):

انتقدت الإعلامية منيرة المشخص، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتنمية أحمد الراجحي.

وقالت ” المشخص ” عبر ” تويتر ” : ” لا أريد احباطكم لكن القادم أسوء لا أريد أن أجامل أحد ولكن ماذا يعني من وزير العمل أنه صامت حتى الآن ولا يكون هناك توضيح منه أو تطمينات منه لنا كمواطنين أن كل ما قام به وزراء العمل السابقين من تدمير لسوق العمل سيتم تصحيحه ؟ و يكون ظهوره الأول في مؤتمر صحفي ؟ الدمار مستمر بسبب 77 ” .

وتابعت : ” وزير العمل احترمه واقدره ولكن الأمر لو انه غريب عن أجواء العمل لقلت معه العذر ولكن هو رجل أعمال سابقاً ولديه إلمام بمصايب القرارت التي صدرت من الوزاره فلماذا لا نجد على الأقل رسالة تمرر لنا أن القادم سيرضينا إن شاء الله ” .

وجاء تعليق ” المشخص ” على شكوى من أحد المواطنين عبر ” تويتر ” ؛ حول قصص الفصل الجماعي للموظفين السعوديين، مشيرًا إلى أنها تتكرر، بالإضافة إلى أزمة البطالة، مطالبا بتقليص أعداد الوافدين .

كما طالب أخرين وزير العمل بمعرفة مستجدات الوزارة أول بأول منذ تعيينه، و رفع أجور قطاع الخاص الحد الأدنى لغيرالمؤهلين ٥٠٠٠ ريال والمؤهل ٧٠٠٠ ريال ، وفرض رقابة الشركات المخالفة وتوطين الوظائف كلها للسعودين.