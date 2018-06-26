وظائف شاغرة في ميدغلف للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ ميدغلف ” ، اليوم الثلاثاء، 25 وظيفة شاغرة، على مسمى “ مدير الحسابات – قسم المبيعات المباشرة ” ؛ بفروع الشركة في الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة، حيث أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2018م.

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