الأمير بدر بن سلطان يقلد مدير الدوريات الأمنية بالجوف رتبته الجديدة

الجوف(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, العميد الدويش على هذه الثقة متمنياً لهما التوفيق والسداد .

من جانبه أعرب العميد الدويش عن شكره وتقديره لولاة الأمر ولسمو أمير منطقة الجوف على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة هذا الوطن المعطاء .