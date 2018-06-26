بالفيديو.. تظاهرات تشعل أنحاء إيران
وثق مقطع فيديو، استمرار اشتعال التظاهرات بمدينة طهران الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ضد النظام الملالي، تنديدًا بالوضع الاقتصادي المتدهور، حيث وصلت الاحتجاجات إلى حد الاشتباكات العنيفة بين ضباط الأمن وحشود التجار المتظاهرين بطهران، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
جدير بالذكر، أنه قد شهدت أنحاء إيران موجة من التظاهرات مؤخرًا، والتي وصلت إلى أسوار البرلمان الإيراني في طهران، حيث احتشد العديد من التجار والمواطنين احتجاجًا على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسعر البضائع ونقص القوة الشرائية بإيران.
فهد[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 1 ساعة
لن تهدأ إيران إلا اذا غيرت في سياستها ونظرت للشعب وسمعت مطالبه فهي لا تفكر إلا في اتفاقتها النووية لاثارة الزعر والرعب وهي اكبر داعمة للارهاب
فيصل[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف تستقر دولة وهي تزعزع امن اغلب الدول بدعمها للجماعات والميلشيات المسلحة ..هاذولا ماجوس خونة الله ينتقم منهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17696 ] نشر منذ 45 دقيقة
طبعا هذه الاحداث لم تسمع بها قناة الحقيره ولا جزيرة شرق سلوى