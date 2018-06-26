بالفيديو.. تظاهرات تشعل أنحاء إيران

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو، استمرار اشتعال التظاهرات بمدينة طهران الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ضد النظام الملالي، تنديدًا بالوضع الاقتصادي المتدهور، حيث وصلت الاحتجاجات إلى حد الاشتباكات العنيفة بين ضباط الأمن وحشود التجار المتظاهرين بطهران، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

جدير بالذكر، أنه قد شهدت أنحاء إيران موجة من التظاهرات مؤخرًا، والتي وصلت إلى أسوار البرلمان الإيراني في طهران، حيث احتشد العديد من التجار والمواطنين احتجاجًا على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسعر البضائع ونقص القوة الشرائية بإيران.