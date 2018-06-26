بالفيديو.. حفل زفاف لضفدعين استجداء للمطر

نيودلهي(صدى):

شهدت مدينة فاراناسي ، حفل زفاف غريب من نوعه ، لضفدعين ، لاستجداء المطر بعد تعرض الولاية إلى موجة حر شديدة .

ونشرت لقطات من الحفل، وظهر ضفدعان مصنوعان من البلاستيك في أطباق مزينة بالأكاليل، في حين يردد الكاهن الأدعية والصلوات لإرضاء آلهة المطر .

وتجمع العديد من الأشخاص لحضور حفل الزفاف، حيث أقاموا مسيرة لقرع الطبول قبل بداية الاحتفال .

وقال المنظمون في التعليق على الفيديو ، إن حفل الزفاف تم تنظيمه لإرضاء ” إندرا ديف ” إله المطر الهندوسي بعدما تساقط المطر في أماكن أخرى ماعدا فاراناسي .