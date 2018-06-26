بعد السماح للمرأة بالقيادة.. تزايد الإقبال على القروض الشخصية للأفراد ببنوك المملكة

علي القحطاني(صدى):

حققت القروض الشخصية للأفراد في البنوك السعودية نمو؛ وذلك بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.

وفي هذا السياق، قال طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، أن البنوك بدأت بعد القرار في التسويق لمنتجاتها التمويلية، سواء كانت

” شخصية أو تأجيرية ” موجهة للنساء.

وعن نسبة الاقبال على تملك المركبات، ذكر ” حافظ ” أنها زادت بأكثر من 10% في العام الأول منذ صدور القرار، مبينًا أن هذه النسبة تدخل فيها طبيعة تملك المركبة، سواء كانت المرأة من تقودها أو بسائق أو حتى تكون لأحد من أقاربها.