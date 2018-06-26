داليا البحيري تثير ضجة بصورتها بالمايوه برفقة ابنتها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت ​الفنانة داليا​ البحيري، ضجة بين متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب نشر مجموعة من صورها بصحبة ابنتها الوحيدة “قسمت”، أثناء قضائهما العطلة الصيفيّة على إحدى الشواطئ البحرية.

وظهرت داليا في الصور وهي تمرح وتلهو مع ابنتها، وظهرتا ترتديان زي السباحة، وتلعبان بالالعاب المائية ، وأضافت تعليقاً على الصور قائلة : ” هذه حبيبتي، أهلاً بالصيف ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية مسلسل ” للحب فرصة أخيرة ” أدّت دور البطولة الى جانب الممثل فراس سعيد و​أمل رزق​، و​مراد مكرم​. المسلسل حمل توقيع المخرج منال الصيفي.