مدير شرطة حائل يقلد اللواء الغنام رتبته الجديدة

حائل(صدى):

قلد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد بمكتبة اليوم, نائب مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن عامر الغنام رتبته الجديدة، بعد أن صدر الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء .

وهنأ اللواء عثمان المحيميد, نائب مدير شرطة المنطقة بصدور الثقة الغالية راجياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

من جهته عبر اللواء الغنام, عن سعادته بهذه الثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهما الله -, سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين والملك والوطن .