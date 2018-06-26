” القصبي ” عن خبر وفاته: أنا بخير والحمدلله

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان ناصر القصبي، منذ قليل، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته، وذلك بعد نفي هذا الخبر من قبل الإعلامي علي العلياني في خبر تداولته ” صدى ” منذ قليل.

ورد ” القصبي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، عن كل من تداول خبر وفاته ومن اهتم بالاطمئنان على صحته، قائلًا ” شكرًا لكم جميعًا ولمن سأل عني.. أنا بخير والحمدلله، محبة الناس كنز عظيم، شكرًا مرة أخرى من القلب “.

وكانت تداولت أنباء حول وفاة الفنان ناصر القصبي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام مغردون بتدشين وسم ” #وفاهناصرالقصبي ” على خلفية هذه الأنباء، ومن جانبه نفى الإعلامي علي العلياني وفاة القصبي.

اقرأ أيضًا: