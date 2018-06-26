شرطة الجوف تطيح بعدد من المخالفين لنظام العمل والإقامة في بسيطاء وميقوع

علي العنزي(صدى):

كشف المقدم يزيد بن سعود النومس، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، عن ضبط مجموعة من المخالفين لنظام العمل والإقامة، والذين تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك ضمن حملة استهدفت عددًا من المواقع في المشاريع الزراعية بمركزي: ” بسيطاء وميقوع ” ، أمس الاثنين.

جاء ذلك في إطار مواصلة شرطة منطقة الجوف لحملتها ” وطن بلا مخالف ” ، والتي تقوم بها يوميًا لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الإدارات الحكومية المعنية.

ومن جانبه، وجه المقدم ” النومس ” دعوته للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999)، مطالبًا إياهم بعدم التهاون مع المخالفين أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، وذلك تفاديًا لتعرضهم للمساءلة والعقوبة، لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.