بالصور.. كرة جديدة من ” فيفا ” للأدوار الإقصائية في المونديال

ماجد محمد(صدى):

أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم الستار عن نسخة جديدة من كرة كأس العالم، والتي ستخوض بها الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية المواجهات المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء آخر جولات دور المجموعات.

وأوضح ” الفيفا ” عبر حسابه الرسمي على ” فيسبوك ” أن الكرة التي تحمل اسم ” تيلستر 18 ” ستكون بنسخة جديدة من حيث الألوان فقط في مواجهات دور الـ16، والذي ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فيما شهدت كرة كأس العالم العديدَ من الأمور الخاصة والترويجية للجنة المنظمة.

حيث انطلق كل من رائدي الفضاء درول فوستيل وريتشارد أرنولد على متن إحدى السفن التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، برفقة زميل لهما من روسيا وهو رائد الفضاء أوليج أرتيمييف، في رحلة انتهت قبل كأس العالم بساعات؛ بينما انتشرت تقارير تشير إلى أن اللجنة المنظمة لكأس العالم قررت حينها أن يتم لعب المباراة الافتتاحية التي جمعت بين الأخضر ونظيره الروسي صاحب الأرض بتلك الكرة، لتكون بذلك أول منافسة في المونديال يتم خوضها بكرة صعدت في رحلة للفضاء.