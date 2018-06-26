” الغذاء والدواء ” تحذر من أحد منتجات فرد الشعر

عادل الحربي(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للمواطنين، من استخدام منتج لفرد الشعر يحمل اسم ” بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2 ” ، لجميع التشغيلات، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من ” الفورمالدهيد ” .

وكشفت الهيئة، عن قيامها بتحليل عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج المذكور، والذي يُصنع في البرازيل، على نسبة عالية من ” الفورمالدهيد ” .

وبيّنت ” الغذاء والدواء ” ، أن هذه النسبة قد تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، موضحة أن التعرّض لنسب عالية من ” الفورمالدهيد ” ، يسفر عن مخاطر صحية للمستهلك.

وقدمت الهيئة، النصح للمستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مشيرة إلى ضرورة التخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مؤكدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

يشار إلى أن هيئة ” الغذاء والدواء ” ، تقوم حاليًا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.