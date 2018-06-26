الكشف عن مواعيد القبول بكلية ” الاتصالات والمعلومات ” بالرياض

علي القحطاني (صدى):

كشفت كلية الاتصالات والمعلومات بـ ” الرياض ” ، عن مواعيد القبول بالكلية لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس للعام التدريبي القادم ” 1439- 1440 ” .

وفي هذا السياق، أوضح أحمد بن عبدالله الخليفة، عميد الكلية الدكتور ، أنه سيتم القبول في التخصصات ” شبكات, برمجيات, إدارة أنظمة شبكات, اتصالات ” ، مشيرًا إلى أن مواعيد القبول من 1439/10/10 وحتى 1439/10/19 هـ ، على رابط التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية من خلال هذا الرابط “هنا ” ، أما عن درجة الدبلوم لتخصص التقنية خلاصة يتم من خلال هذا الرابط “هنا ” .

وأشارت الكلية إلى أنه سيتم فتح التسجيل ببوابة القبول لبرنامج البكالوريوس للكليات التقنية من خلال هذا الرابط هنا ، وبرنامج البكالوريوس ” صباحي ومسائي ” هنا.

أما عن التخصصات ” شبكات, اتصالات ” مواعيد القبول من 1439/10/24 وحتى 1439/11/6، وفيما يتعلق بالتسجيل ببوابة القبول لبرنامج البكالوريوس للكليات التقنية، فسيتم من خلال هذا الرابط هنا .