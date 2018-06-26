” الموسى ” : عمل المرأة في ” أوبر ” و ” كريم ” مباح وليس بخلوة
أكد الكاتب عبد العزيز الموسى، اليوم الثلاثاء، أن عمل المرأة في ” أوبر ” و ” كريم ” للرجال والنساء مباح وليس بخلوة ولا يوجد دليل على تحريمه.
وأضاف ” الموسى ” موضحًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” هو كركوبها سابقًا مع الأجنبي في الأجرة، والعجب ممن ينكر عملها في أوبر وكريم اليوم ولم يكن ينكر ركوبها مع الأجنبي في السابق مع الأجنبي في الأجرة مع أن الحال واحد. “
😄✋[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 55 دقيقة
والله العجب منكم ياكتاب الغفلة
ومن قال لك اننا نقر ركوبها مع السائق الأجنبي حتى نقر ركوب الأجنبي معها ..
هذي امور نعرفها ونعرف حكمها من غير فتوى ولانحتاج فيها إلى فتواك أو فتوى السفهاء أمثالك ..
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17690 ] نشر منذ 53 دقيقة
فعلا كلامه صجيج
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29955 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يرحمنا برحمته