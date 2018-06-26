” الموسى ” : عمل المرأة في ” أوبر ” و ” كريم ” مباح وليس بخلوة

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب عبد العزيز الموسى، اليوم الثلاثاء، أن عمل المرأة في ” أوبر ” و ” كريم ” للرجال والنساء مباح وليس بخلوة ولا يوجد دليل على تحريمه.

وأضاف ” الموسى ” موضحًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” هو كركوبها سابقًا مع الأجنبي في الأجرة، والعجب ممن ينكر عملها في أوبر وكريم اليوم ولم يكن ينكر ركوبها مع الأجنبي في السابق مع الأجنبي في الأجرة مع أن الحال واحد. “