بالفيديو.. سمر المقرن تكشف عن السيدة الفرنسية التي تغنت بـ ” عاش سلمان “
عبرت الكاتبة الصحفية السعودية سمر المقرن، عن سعادتها بالليلة التاريخية التي قضتها وهي تسوق سيارتها بنفسها بشوارع المملكة، وذلك بعد تنفيذ قرار بدء السماح بقيادة المرأة للسيارات بالمملكة، والذي تم تطبيقه بداية من صباح أول أمس الأحد الموافق 10 شوال 1439هـ.
ونشرت ” المقرن ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطعًا فيديو، يوثق مرافقة فريق من وكالة الأنباء الفرنسية AFP لها، خلال رحلتها بسيارتها الخاصة وقيادتها لها.
وعلقت ” المقرن ” على الفيديو قائلة: ” هذي اللي قاعدة تغني لوكالة الأنباء الفرنسية عاش سلمان ” ، في إشارة منها للفرنسية التي تغنت بـ ” عاش سلمان ” احتفالًا بتنفيذ القرار التاريخي الخاص بقيادة المرأة للسيارات بالمملكة.
طلال[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص صار موضوع ممل من كثر ماتكلمتوا فيه
طلال[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 1 ساعة
#قيادة_المرأة_السعودية للسيارة اعطي اكبر مما يجب وتم المبالغه فيه، وما الاختلاف بينه وبين السماح للمرأة بالحصول على الهوية الوطنية. وماالانجار الوطني بذلك والعوائد الاقتصادية المجنية منه، كل هذه المبالغة تسيء للوطن اكثر مما تفيده. واذا نزلت للشارع العام لا تجد نساء يقدن سيارات.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 1 ساعة
اختي سمر القياده حلوه ومريحه بس اللّباس مايليق ع عالميه 💛💙مثلك
عمار[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 1 ساعة
وجه مشرف ومشرق للمرأة السعودية 🇸🇦
خديجه[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 1 ساعة
عندما يصبح الحق امنية بعيدة المنال تضج الحناجر بالهتاف والثناء لوصولها متاخره…متى رح يسمحو للمراه السعوديه بقيادة بوينغ جامبو او اف 16