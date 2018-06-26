بالفيديو.. سمر المقرن تكشف عن السيدة الفرنسية التي تغنت بـ ” عاش سلمان “

عادل الحربي (صدى):

عبرت الكاتبة الصحفية السعودية سمر المقرن، عن سعادتها بالليلة التاريخية التي قضتها وهي تسوق سيارتها بنفسها بشوارع المملكة، وذلك بعد تنفيذ قرار بدء السماح بقيادة المرأة للسيارات بالمملكة، والذي تم تطبيقه بداية من صباح أول أمس الأحد الموافق 10 شوال 1439هـ.

ونشرت ” المقرن ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطعًا فيديو، يوثق مرافقة فريق من وكالة الأنباء الفرنسية AFP لها، خلال رحلتها بسيارتها الخاصة وقيادتها لها.

وعلقت ” المقرن ” على الفيديو قائلة: ” هذي اللي قاعدة تغني لوكالة الأنباء الفرنسية عاش سلمان ” ، في إشارة منها للفرنسية التي تغنت بـ ” عاش سلمان ” احتفالًا بتنفيذ القرار التاريخي الخاص بقيادة المرأة للسيارات بالمملكة.