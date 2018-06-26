” المحرمي ” يؤكد الحفاظ على حياة المدنيين بالحديدة: عملية تحرير الميناء ستكون خاطفة

فهمي محمد(صدى):

كشف القائد العام لجبهة الساحل الغربي العميد عبدالرحمن المحرمي، عن أن عملية تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي ستكون خاطفة وسريعة حفاظًا على حياة المدنيين والبنية التحتية في المدينة، لافتًا إلى أن عملية تحرير الحديدة مستمرة إلى أن يتم تطهير المحافظة بالكامل، موضحاً أن ألوية العمالقة بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي تقوم بتطهير كافة المواقع القريبة من المطار عقب تحريره من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح ” المحرمي ” أن هناك عمليات عسكرية متواصلة لتأمين المطار والقضاء على الجيوب المتبقية للميليشيات في محيطه، مؤكدًا أن تحرير هذه المواقع الاستراتيجية يعد من الانتصارات الكبيرة على القوى المعادية لما يمتلكه مطار الحديدة من موقع عسكري مهم ومساحة واسعة لإدارة العمليات العسكرية.

وأشار العميد المحرمي إلى أن تحرير بقية أحياء مدينة الحديدة والميناء الاستراتيجي سيكون ضمن عمليات عسكرية سريعة وخاطفة، حفاظاً على المدنيين وللتقليل من الخسائر، موضحاً أن القوات المشاركة في الساحل الغربي، تولي حياة المدنيين اهتماماً كبيراً في عملياتها، حيث تحرص القوات المشتركة والتحالف العربي على تجنب القتال مع ميليشيات الحوثي في المناطق التي يوجد فيها السكان، خاصة مع محاولة الميليشيات تحويل المعركة إلى الأحياء السكنية التي تكتظ بالمدنيين.

وأضاف: ” الحوثيين في انهزام متكرر وإن سقوط المواقع تدل على حالة الارتباك والتفكك التي تعيشها حاليًا ” ، مؤكدًا أن فرار الميليشيات إلى الأحياء السكنية واستخدام المدنيين دروعًا بشرية يعكس الإجرام الذي تنتهجه هذه الميليشيات المدعومة من إيران، متابعًا أن ألوية العمالقة عثرت أثناء معركة تحرير الحديدة على صواريخ باليستية إيرانية الصنع، إلى جانب أسلحة ومتفجرات مصنعة في إيران كانت ميليشيات الحوثي هربتها عبر ميناء الحديدة الذي استخدمته من سيطرتها لأغراض عسكرية وضد المدنيين.

ولفت إلى أن هناك العشرات من الأسرى الحوثيين الذين تم أسرهم في عمليات تحرير الحديدة، بينهم قيادات ميدانية، وجرى نقلهم إلى أماكن مجهزة ومؤمنة، ويتم توفير المعاملة الإنسانية لهم التي حددتها الشريعة الإسلامية، إلى جانب إخضاعهم إلى دورات مكثفة لنزع الأفكار الخاطئة التي تم تعبئتهم بها من قبل الحوثيين؛ مؤكدًا أن وضع الحوثيين في حالة إرباك وانهيار كبير، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته ألوية العمالقة والقوات المشتركة، وبمساندة مقاتلات التحالف العربي، وبتفاعل مباشر مع القوات المسلحة الإماراتية في الحديدة، والتي أصابت الميليشيات بحالة من الهلع، خشية خسارة أهم وآخر منفذ بحري لها باليمن.

وتابع: أن عمليات الالتفاف الفاشلة التي تمارسها بعض الجيوب الانقلابية في مناطق ” الفازة والجاح ” ، يتم التعامل معها مباشرة، ولا صحة للأنباء التي تروج لها وسائل الإعلام الحوثية بشأن قطع خطوط الإمدادات ومحاصرة كتائب لقوات العمالقة في الساحل الغربي.

وأكد العميد المحرمي أن معركة تحرير المطار كانت محسومة منذ بدايتها، حيث قامت ألوية العمالقة بإسناد من القوات الإماراتية بتضييق الخناق ومحاصرة مطار الحديدة الدولي من عدة اتجاهات وخنقهم للخروج بأقل الخسائر والدمار، موضحًا أن استراتيجية الخطط العسكرية تركزت على الابتعاد عن الأحياء السكنية المحيطة بالمطار عقب محاولة الحوثيين جر المعارك إليها.

وفي سياق متصل، ثمن العميد عبدالرحمن المحرمي، الجهود والتضحيات التي تبذلها قوات التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص القوات الإماراتية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحرير محافظة الحديدة وتأمين الساحل الغربي، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الإماراتية تساند بفاعلية في أرض المعركة القوات اليمنية المشتركة، وتسهم في إحراز الانتصارات العسكرية.