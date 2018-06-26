العثور على جثة رجل متحللة بالرين

سعيد العجل(صدى):

عثرت الجهات الأمنية صباح اليوم على جثة متحللة مجهولة الهوية شمال مركز العفج في محافظة الرين.

ووفقا لمصادر ” صدى ” فإن الجثة المتحللة تعود لرجل، وقد اشرت الأجهزة الأمنية الحالة فور تلقيها بلاغ بذلك .

فيما تم إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى الرين العام ،لحين إجراءات التأكد من هوية صاحبها .