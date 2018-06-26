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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

العثور على جثة رجل متحللة بالرين

العثور على جثة رجل متحللة بالرين
سعيد العجل(صدى):

عثرت الجهات الأمنية صباح اليوم على جثة متحللة مجهولة الهوية شمال مركز العفج في محافظة الرين.

ووفقا لمصادر ” صدى ” فإن الجثة المتحللة تعود لرجل، وقد اشرت الأجهزة الأمنية الحالة فور تلقيها بلاغ بذلك .

فيما تم إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى الرين العام ،لحين إجراءات التأكد من هوية صاحبها .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه ويصبر اهله

[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 39 دقيقة

اللهم احمينا واحفظنا ياااااارب

[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 38 دقيقة

لا اله الا الله , الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 17690 ] نشر منذ 29 دقيقة

لا حول و لا قوة الا بالله

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