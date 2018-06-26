العثور على جثة رجل متحللة بالرين
عثرت الجهات الأمنية صباح اليوم على جثة متحللة مجهولة الهوية شمال مركز العفج في محافظة الرين.
ووفقا لمصادر ” صدى ” فإن الجثة المتحللة تعود لرجل، وقد اشرت الأجهزة الأمنية الحالة فور تلقيها بلاغ بذلك .
فيما تم إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى الرين العام ،لحين إجراءات التأكد من هوية صاحبها .
طلال[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه ويصبر اهله
خديجه[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم احمينا واحفظنا ياااااارب
عمار[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا اله الا الله , الله يرحمه ويغفرله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17690 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله