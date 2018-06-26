بالفيديو.. تقطيع الشجر بشارع الفن في أبها
وثق مقطع فيديو، عملية تقطيع الأشجار الموجودة بشارع الفن في مدينة أبها، بمنطقة عسير، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث شهد المقطع تفاعلًا كبيرًا من قِبل نشطاء ” تويتر ” ، وانهالت تعليقات المغردين على الفيديو، معربين عن استيائهم من تقطيع الأشجار دون داعي، حيث علّق أحدهم على الأمر قائلًا: ” شئ محزن ” ، فيما غرد آخر: ” في ايش يزعجهم الشجر ؟ ” ، مطالبين بمنع هذا العبث بالبيئة – على حد قولهم.
طلال[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 1 ساعة
البلدية ضايعة بكل انحاء المملكة م يعرفون قيمة الاشجار من تلطيف الاجواء
ماجد[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 1 ساعة
ممكن فيه أسلاك كهرب او وضع ممر للمشي
خديجه[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 1 ساعة
خبر يغث يادكتور ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يحث على زراعة الأشجار في كل مكان
عمار[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ناس يا مسؤلي البلديات يا مسؤلي وزارة الزراعة أو البيئة
يعقل مثل هذا قطع للأشجار في كل انحاء المملكة
ألهذا الحد يجهل ضرر وكارثة التقزيم بيئيا واقتصاديا وصحيا
ارجوكم يا ناشطي البيئة ان تحاولوا ايصال الأمر للمسؤولين
أمر غير مفهوم ابدا وغير منطقي