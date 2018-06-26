بالفيديو.. تقطيع الشجر بشارع الفن في أبها

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو، عملية تقطيع الأشجار الموجودة بشارع الفن في مدينة أبها، بمنطقة عسير، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شهد المقطع تفاعلًا كبيرًا من قِبل نشطاء ” تويتر ” ، وانهالت تعليقات المغردين على الفيديو، معربين عن استيائهم من تقطيع الأشجار دون داعي، حيث علّق أحدهم على الأمر قائلًا: ” شئ محزن ” ، فيما غرد آخر: ” في ايش يزعجهم الشجر ؟ ” ، مطالبين بمنع هذا العبث بالبيئة – على حد قولهم.