” ساما ” توضح ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، اليوم الثلاثاء، ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.

وأكدت ” ساما ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يحظر على البنوك والمصارف عند التحصيل من حسابات العملاء القيام بالآتي: استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

وأضافت: ” الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت، واستقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، واستقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق. ”

وتابعت مؤسسة النقد العربي: ” حجز أو حسم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي. ”