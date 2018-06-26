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موقف بطولي لمجموعة من المارة يرفعون سيارة لإنقاذ حياة طفل

موقف بطولي لمجموعة من المارة يرفعون سيارة لإنقاذ حياة طفل
بكين(صدى):

نجح عدد من المارة في مدينة تشانغتشو بشرق الصين ، من رفع سيارة وإنقاذ حياة طفل صغير عالقا تحتها .

وكان اصطدم سائق دراجة نارية ، بسيارة على الطريق ، ما أدى إلى فقدانه الوعي ووقع طفله تحت السيارة .

ويمكن رؤية مجموعة من المارة في فيديو متداول ، يتحدون سويا لرفع السيارة من فوق ذراع الطفل وإطلاق سراحه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49080 ] نشر منذ 2 ساعتين

اولاً الحمد لله على سلامتهم ,,

.. ثانياً والأخير مايصير في هذا اليوم المشهود والتهاني بقيادة المرأه يصير حادث بسبب إمرأه ,,

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