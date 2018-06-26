فؤاد أنور عن ” هوساوي ” : لديه هيبة القائد
علّق قائد وكابتن المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق فؤاد أنور، على أداء اللاعب معتز هوساوي، مدافع المنتخب والنادي الأهلي، خلال مباراة الأخضر أمام المنتخب المصري، أمس الاثنين، بمونديال روسيا 2018م.
حيث أدلى ” أنور ” بشهادته في حق مدافع المنتخب ” هوساوي ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا: ” في لاعبين عندهم هيبة القائد حتى لو لعب لأول مرة ” .
وأرفق ” أنور ” تغريدته بعدة صور، تتضمن لقطات من مباراة الأخضر مع المنتخب المصري، والتي تظهر آداء ” هوساوي ” المتألق خلال المباراة.
طلال[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميع النقاد قالو ان غياب عمر هوساوي والسهلاوي. بعد توفيق الله سبب الانتصاراء الحمدالله .
ماجد[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 2 ساعتين
معتز هوساوي والمقهوي وسالم الدوسري الثلاثي قدمو مستوى مشرف
خديجه[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللاعبين الي يستحقون الملايين بالسعوديه اثنان فقط
سالم الدوسري ومعتز اللا هوساوي
زائر[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 2 ساعتين
معتز هوساوي أفضل مدافع سعودي في العسر سنوات الأخيرة بلا منازع .
زائر[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 2 ساعتين
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