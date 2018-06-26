فؤاد أنور عن ” هوساوي ” : لديه هيبة القائد

نواف السالم(صدى):

علّق قائد وكابتن المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق فؤاد أنور، على أداء اللاعب معتز هوساوي، مدافع المنتخب والنادي الأهلي، خلال مباراة الأخضر أمام المنتخب المصري، أمس الاثنين، بمونديال روسيا 2018م.

حيث أدلى ” أنور ” بشهادته في حق مدافع المنتخب ” هوساوي ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا: ” في لاعبين عندهم هيبة القائد حتى لو لعب لأول مرة ” .

وأرفق ” أنور ” تغريدته بعدة صور، تتضمن لقطات من مباراة الأخضر مع المنتخب المصري، والتي تظهر آداء ” هوساوي ” المتألق خلال المباراة.