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الكشف عن تقديم ” فيسبوك ” براءة اختراع للتجسس عام 2012

الكشف عن تقديم ” فيسبوك ” براءة اختراع للتجسس عام 2012
لندن(صدى):

قدم موقع ” فيسبوك ” سنة 2012، براءة اختراع لنظام ذكي يستطيع رصد سلوك المستخدم، وتتبع تفاصيل تتعلق بحياته الخاصة مثل ” الزواج والسفر ” ؛ وذلك للاستفادة منها واستغلالها تجاريًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية ، فإن براءة الاختراع التي قدمها ” فيسبوك ” تعتمد على مجموعة خوارزميات تتابع عادات الفرد اليومية؛ لتقدم له إعلانات مناسبة تدفعه إلى الاستهلاك.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الموقع يستفيد من خاصية تحديد المواقع ” جي بي إس ” ؛ وذلك لمعرفة المكان الذي يرتاده المستخدم فيدرك طبيعة الأنشطة التي يقوم بها.


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