زيمبابوي تصدر عمله بـ 100 تريليون دولار.. الورق والألوان أغلى منها
نشر الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، اليوم الثلاثاء ، صورة ورقة نقدية فئة 100 تريليون دولار، أصدرتها زيمبابوي في عام 2009.
وأوضح ” العمري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” قد تكون قيمة الورق والألوان أغلى من قيمة الورقة النقدية نفسها. ”
وأضاف عبدالحميد العمري، متابعًا: ” تعتبر سياسات البنوك المركزية التي تستهدف التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية من تآكل قيمتها من أهم وأعظم أدوار أي بنك مركزي لأي اقتصاد. ”
qlq[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدور ع ايران بحول الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49080 ] نشر منذ 2 ساعتين
مية تريليون …….؟
,, على هاالحال اللي يروح من هنا ومعه مية ريال ,, يصير تريليونير عندهم ,,
,, هذا يذكرني بحال الليره التركيه في الثمانينيات ,, مية الف ريال اكثر من مليون ليره ,,