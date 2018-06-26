زيمبابوي تصدر عمله بـ 100 تريليون دولار.. الورق والألوان أغلى منها

علي القحطاني (صدى):

نشر الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، اليوم الثلاثاء ، صورة ورقة نقدية فئة 100 تريليون دولار، أصدرتها زيمبابوي في عام 2009.

وأوضح ” العمري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” قد تكون قيمة الورق والألوان أغلى من قيمة الورقة النقدية نفسها. ”

وأضاف عبدالحميد العمري، متابعًا: ” تعتبر سياسات البنوك المركزية التي تستهدف التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية من تآكل قيمتها من أهم وأعظم أدوار أي بنك مركزي لأي اقتصاد. ”