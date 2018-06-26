” المسند ” يوضح مدى صحة درجات الحرارة التي تعلنها الأرصاد

عادل الحربي(صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوح الأحد، مدى صحة درجات الحرارة المعلنة بواسطة الأرصاد الجوية.

وأجاب ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” الواقع أن درجة الحرارة المعلنة والمسجلة تمثل واقع (محطة الرصد) التي غالبًا ما تكون في المطارات في فضاء صحراوي مفتوح، بعيدة نسبيًا عن المدن المكتظة بالسكان والعمران والمصانع والسيارات والطرق. ”

وأضاف ” المسند ” موضحًا: ” والتي كلها ترفع من درجة حرارة هواء المدينة، من هنا يستنكر بعض الناس الفرق بين درجة الحرارة المسجلة بمحطة الرصد في المطار مع معطيات الرصد داخل المدينة. ”