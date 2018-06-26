بالفيديو.. لاعب المنتخب السويدي يرد على الإساءات العنصرية التي استهدفته
رد جيمي دورماز، لاعب خط الوسط السويدي، على الإساءات العنصرية التي استهدفته على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد خسارة منتخب بلاده 2-1 أمام ألمانيا في كأس العالم.
حيث قال ” دورماز ” عن هذه الاساءات : ” غير مقبولة على الإطلاق ” ، ومُنح ” دورماز ” الركلة الحرة التي استغلها توني كروس؛ لإحراز هدف الفوز لألمانيا، في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وعلى خلفية ذلك، تعرض ” دورماز ” للإساءة عبر الإنترنت، بما في ذلك تهديدات لعائلته، ليلقي اللاعب في جلسة تدريبية في اليوم التالي، بيانًا لوسائل الإعلام من هاتف محمول.
وأشار ” دورماز ” إلى أن الإساءة تتضمن استدعاء الدموي المظلم، والقاتل المنتحر، وأن عائلته قد تلقت تهديدات بالقتل، قائلاً: ” أنا سويدي وأنا فخور بارتداء هذا القميص وألوان علم بلادنا ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي كرة القدم .. اذا هو الغبي الحارس اغبى ! او حائط الصد غبي بعد ! اللاعب يسنده فريق وان اخطأ هو الباقي وظيفتهم ان يشلونه ! صج اغبياااا وناس متعصبه عالفاضي
طلال[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 1 ساعة
سوري الأصل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 1 ساعة
دورماز من أصول سورية
فعلاً تهديد بالقتل هو وأطفاله ويجب على أحرار العالم إن يتعاطف معاهم
عمار[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
ماصبرو عليه كثر ماصبرت عليكم السعوديه
محمد[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 1 ساعة
والله صحيح الجميع شارك في خطا ساذج كلفهم الكثير وفِي اخر ثواني. الفاول ساذج. والحائط البشري غبي وتمركز الحارس خطا رغم انه ابدع في المباراة . ما تبي ذكاء. حائط من أربعة لاعبيين ولاعب يغطي الزاوية الأقرب والحارس يميل الى الزاوية الأبعد …