بالفيديو.. لاعب المنتخب السويدي يرد على الإساءات العنصرية التي استهدفته

نواف السالم(صدى):

رد جيمي دورماز، لاعب خط الوسط السويدي، على الإساءات العنصرية التي استهدفته على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد خسارة منتخب بلاده 2-1 أمام ألمانيا في كأس العالم.

حيث قال ” دورماز ” عن هذه الاساءات : ” غير مقبولة على الإطلاق ” ، ومُنح ” دورماز ” الركلة الحرة التي استغلها توني كروس؛ لإحراز هدف الفوز لألمانيا، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعلى خلفية ذلك، تعرض ” دورماز ” للإساءة عبر الإنترنت، بما في ذلك تهديدات لعائلته، ليلقي اللاعب في جلسة تدريبية في اليوم التالي، بيانًا لوسائل الإعلام من هاتف محمول.

وأشار ” دورماز ” إلى أن الإساءة تتضمن استدعاء الدموي المظلم، والقاتل المنتحر، وأن عائلته قد تلقت تهديدات بالقتل، قائلاً: ” أنا سويدي وأنا فخور بارتداء هذا القميص وألوان علم بلادنا ” .