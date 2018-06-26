فيديو مذهل لكلب يعيد صاحبه الميت للحياة بإنعاش قلبه

متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو مذهل لكلب يٌدعى ” بونشو ” يقوم بإنعاش سريع لقلب صاحبه ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أصاب المتابعين بالذهول والصدمة.

وظهر الكلب في مقطع الفيديو المتداول ، وهو يٌسرع باتجاه صديقه ليجري له عملية إنعاش طبية لقلبه ، عقب أن أنهار على الأرض بلا حراك كأنه توفي أو توقف قلبه .

حيث قام بونشو بالضغط بيديه على صدر صاحبه ، ويمر بأنفه من وقت إلى آخر على أنف وفم صاحبه، ليرى ما إذا عاد إليه تنفسه، وحين يجد أنه لا يتنفس، يعود للضغط على صدره من جديد، وبقي على هذه الحال إلى أن شعر بأن صاحبه عاد للحياة .