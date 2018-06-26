فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمدينة الرياض اليوم.. لمدة أسبوع

الرياض(صدى):

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض عن بدء التقديم على الجامعات الحكومية والكلية التقنية في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء 12/ 10/ 1439هـ (عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمدينة الرياض) من خلال الرابط هنا .

وسيكون التقديم عبر البوابة متاحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 19/ 10/ 1439هـ، ووجّهت اللجنة الطالبات بالتريث في استكمال إجراءات تقديم الطلب، وإدخال المعلومات، والتأكد من اختيار الرغبات بدقة وترتيبها بصورة صحيحة، مع مراعاة أن يكون اختيارها متوافقاً مع الشروط المعلنة لكل تخصص.

وأكدت اللجنة أنه لا فرق بين من قامت بتعبئة وإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البوابة في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أوفي غيره من أيام المدة المحددة للتقديم، حيث سيتم فرز جميع الطلبات آلياً بعد اقفال البوابة عن طريق المفاضلة بين جميع المتقدمات تنافسياً، حسب شروط ومعايير القبول، وترتيب الرغبات، والمقاعد المتاحة لكل تخصص.

ويمكن للطالبة التعديل على الطلب وحفظه خلال مدة التقديم، مهيبة بالمتقدمات الالتزام بالجدول الزمني لإجراءات القبول الموضح على بوابة القبول بالتفصيل، والاطلاع على الدليل الإرشادي للقبول.